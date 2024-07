Voor 'Project Zatopek' komt Hassan vier keer in actie

PARIJS (ANP) - 'Project Zatopek' bestaat uit drie afstanden en daarvoor moet Sifan Hassan vier keer in actie komen op de Olympische Spelen van Parijs. Ze begint aan de fysiek bijna onmogelijke opdracht op vrijdagavond 2 augustus met de series van de 5000 meter op de atletiekbaan van het Stade de France. Dan heeft ze twee dagen rust voor de finale van de 5000 meter op maandag 5 augustus. Op vrijdag 9 augustus loopt ze de finale van de 10.000 meter en ze sluit haar dappere missie af op zondag 11 augustus met de marathon.

Hassan treedt in de voetsporen van de Tsjech Emil Zatopek, die op de Spelen van 1952 in Helsinki goud won op de 5000 en 10.000 meter en de marathon. Een vrouw is het nog nooit gelukt op één Olympische Spelen medailles te winnen op de baan en de marathon.

Hassan kon ook voor de 1500 meter op de baan kiezen, maar die afstand heeft ze geschrapt. Ze zou er drie keer voor de baan op moeten: series, halve finales en finale. De series zijn al de ochtend na de avond van de finale van de 5000 meter. "Ik heb de 1500 meter in Tokio gedaan en die afstand paste heel slecht in het schema. Ik kon soms maar 2 uur slapen. Nu heb ik wel weinig rust tussen de 10.000 meter en de marathon, maar na de finale van de 5000 meter kan ik drie dagen slapen."

Het parcours van de marathon wordt als zwaar omschreven, met een paar pittige beklimmingen. De start is bij het Hôtel de Ville in hartje Parijs, het keerpunt ligt bij het Château de Versailles en de finish na 42,195 kilometer is op de Esplanade des Invalides. "De marathon wordt het moeilijkst. Ik heb op de Spelen nog nooit op de weg gelopen, maar ik ga mijn best doen."