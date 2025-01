Djokovic zegt te zijn vergiftigd in detentie in Melbourne in 2022

Tennisser Novak Djokovic zegt te zijn vergiftigd toen hij in 2022 in detentie zat in Melbourne omdat hij Australië zonder een coronavaccinatie probeerde binnen te komen. Hij zat toen in een hotel in afwachting van de beslissing over zijn visum.

"Ik realiseerde me dat ik in dat hotel in Melbourne eten kreeg dat me heeft vergiftigd", zegt de 24-voudig grandslamwinnaar in een interview met het tijdschrift GQ. "Ik ontdekte wat dingen toen ik terug was in Servië. Ik heb dat nooit openbaar gemaakt, maar er bleek een hoog gehalte lood en kwik in mijn lichaam te zijn gevonden."

Het ministerie van Binnenlandse Zaken weigerde bij navraag van GQ uit privacyredenen commentaar te geven op de uitspraken van Djokovic.

De 37-jarige Servische tennisser gaat komende weken in Melbourne op jacht naar zijn 25e grandslamzege. Tegen de Australische krant Herald Sun had Djokovic al gezegd dat hij nog steeds een trauma heeft van de ervaringen in 2022 en stress ervaart als hij aankomt op het vliegveld van Melbourne.