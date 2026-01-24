Doelpuntenrecords bij EK-zege Franse handballers op Portugal

HERNING (ANP) - De handballers van Frankrijk hebben het recordaantal doelpunten op een EK geëvenaard. De Fransen wonnen in het Deense Herning tegen Portugal hun tweede wedstrijd in de hoofdronde van het evenement met 46-38.

Eerder vestigde Frankrijk een nieuw record tijdens de zege op Oekraïne in de voorronde (46-26). Het vorige EK-record stond op 42 doelpunten. Frankrijk en Portugal braken in Herning met 84 doelpunten ook het record voor het hoogste aantal doelpunten in één EK-duel. Ze maakten samen drie treffers meer dan Slovenië en Montenegro eerder dit toernooi (41-40).