Trump: gouverneur Walz en burgemeester zetten aan tot opstand

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump heeft woedend gereageerd op de oproep van gouverneur Tim Walz van Minnesota en burgemeester Jacob Frey van Minneapolis om federale agenten terug te trekken uit de stad. De Amerikaanse president vindt dat zij aanzetten tot opstand.

Walz en Frey deden hun oproep nadat zaterdagochtend in Minneapolis voor de tweede keer deze maand iemand werd doodgeschoten door federale agenten. "De burgemeester en de gouverneur zetten aan tot opstand met hun pompeuze, gevaarlijke en arrogante retoriek!", reageert de president op zijn eigen socialmediaplatform Truth Social. "Laat onze ICE-patriotten hun werk doen."

Bij zijn bericht plaatst hij een foto van een geladen vuurwapen dat het slachtoffer bij zich zou hebben gedragen toen hij de federale agenten benaderde. Trump vraagt zich in zijn post af of de lokale politie niet ingreep omdat Frey en Walz hen zouden hebben teruggeroepen.

Eerder deze maand kwam naar buiten dat Justitie een onderzoek is begonnen naar Walz en Frey.