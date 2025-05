Dopingautoriteit waarschuwt voor 'gevaarlijke' Enhanced Games

DEN HAAG/UTRECHT (ANP) - De Dopingautoriteit adviseert sporters zich niet te laten verleiden tot deelname aan de Enhanced Games, een sportevenement waarin doping en andere verboden hulpmiddelen zijn toegestaan en waarin veel geld is te verdienen.

"Het is een gevaarlijk initiatief, want er bestaat geen veilige doping", zegt voorzitter Vincent Egbers van de Dopingautoriteit tegen het ANP. "Het kan ertoe leiden dat sporters bereid zijn om risico's te nemen met hun lichaam omdat het een hoop geld oplevert. Dat keuren we af, want doping is bewezen slecht voor het lichaam."

De organisatie achter de 'versterkte' Spelen kondigde woensdag de eerste editie aan voor mei 2026 in Las Vegas. Vooralsnog staan alleen enkele onderdelen in zwemmen, atletiek en gewichtheffen op het programma.

Egbers wijst naar het bedenkelijke verleden van de DDR. "Sporters werden door de staat volgestopt met doping om zo veel mogelijk medailles te kunnen winnen. Die sporters hebben vrijwel allemaal lichamelijke klachten overgehouden."