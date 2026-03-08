ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dramatische uitvalbeurt Piastri vlak voor start GP Australië

Sport
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 5:41
anp080326030 1
MELBOURNE (ANP) - Oscar Piastri mist zijn thuisrace van de Formule 1 in Australië. De coureur van McLaren crashte op weg naar de startopstelling voor de eerste race van het seizoen op circuit Albert Park in Melbourne. Hij reed zijn auto in een van de bochten iets te hard over de kerbstones, spinde en kwam tegen de vangrails tot stilstand. De auto was dusdanig beschadigd dat starten niet meer mogelijk was.
Het was een dramatische uitvalbeurt voor Piastri, die als vijfde zou beginnen aan de openingsrace en kon rekenen op de steun van het massaal aanwezige publiek. De Australiër deed vorig jaar lang mee in de titelstrijd en eindigde als derde.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (3)

Qatar waarschuwt dat oorlog in Golf energieleveringen ‘binnen dagen’ helemaal stillegt

schermafbeelding 2017 09 17 om 075108

Aan je poep valt te zien of je gaat afvallen

tdp-z-opletters-01_8309ff

Donald Trump lijdt aan ongeneeslijke hoogmoed. En hij vindt dat geweldig.

236778713_m

Dit zegt de liefde voor horrorfilms over je persoonlijkheid

anp 442432520

Bizar: je krijgt vaker nachtmerries als je kaas eet voor het slapengaan

144230256_m

De spaghetti-methode: zo ontdek je wat je echt wilt

Loading