Dramatische uitvalbeurt Piastri vlak voor start GP Australië

MELBOURNE (ANP) - Oscar Piastri mist zijn thuisrace van de Formule 1 in Australië. De coureur van McLaren crashte op weg naar de startopstelling voor de eerste race van het seizoen op circuit Albert Park in Melbourne. Hij reed zijn auto in een van de bochten iets te hard over de kerbstones, spinde en kwam tegen de vangrails tot stilstand. De auto was dusdanig beschadigd dat starten niet meer mogelijk was.

Het was een dramatische uitvalbeurt voor Piastri, die als vijfde zou beginnen aan de openingsrace en kon rekenen op de steun van het massaal aanwezige publiek. De Australiër deed vorig jaar lang mee in de titelstrijd en eindigde als derde.