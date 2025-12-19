Drie coureurs met nieuw startnummer in Formule 1

LONDEN (ANP) - Drie coureurs rijden volgend seizoen met een nieuw startnummer in de Formule 1. Dat blijkt uit de inschrijflijst die de internationale autosportfederatie heeft vrijgegeven.

Max Verstappen (Red Bull) zal als onttroonde wereldkampioen zijn startnummer 1 afstaan aan de nieuwe wereldkampioen Lando Norris (McLaren). De Limburger heeft gekozen voor startnummer 3. De Australiër Daniel Ricciardo reed voorheen met dit nummer en heeft toegestaan dat Verstappen het overneemt. De Britse nieuwkomer Arvid Lindblad (Racing Bulls) introduceert startnummer 41.

De startlijst telt 22 coureurs, twee meer dan in voorgaande jaren. Cadillac maakt zijn entree in de Formule 1 en heeft twee oudgedienden aangesteld als vaste rijders. De Mexicaan Sergio Pérez, voormalig ploeggenoot van Verstappen bij Red Bull, brengt startnummer 11 terug in de koningsklasse. De Fin Valtteri Bottas, oud-coureur van Mercedes, zal weer rijden met zijn vertrouwde nummer 77.