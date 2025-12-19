Voetbalincidenten nemen verder af, maar vuurwerk blijft probleem

DEN HAAG (ANP) - Het aantal incidenten in en rond stadions van betaaldvoetbalclubs is voor het derde seizoen op rij gedaald. Dat schrijft demissionair veiligheidsminister Foort van Oosten in een brief aan de Tweede Kamer. Hoewel dit de VVD'er "voorzichtig positief" stemt, blijft het afsteken van vuurwerk een "hardnekkig probleem".

De politie registreerde het afgelopen voetbalseizoen 363 incidenten bij 827 wedstrijden. Het jaar daarvoor ging het nog om 616 incidenten bij 821 wedstrijden. Hoewel de meeste incidenten met vuurwerk en geweld nog steeds plaatsvinden in de Eredivisie, is daar de grootste daling te zien. Daarnaast is de pakkans en de vervolging van mensen die zich misdragen toegenomen en voelen supporters zich veiliger tijdens wedstrijden.

"Het aantal incidenten zegt echter niets over de impact ervan", schrijft Van Oosten. Volgens hem onderstreept dit dat de inzet van onder andere de politie, gemeenten en het Openbaar Ministerie noodzakelijk blijft.