Drie halve finaleplaatsen voor Nederlanders op EK zwemmen

SAINT-DENIS (ANP) - Drie Nederlandse zwemmers hebben zich zaterdagochtend op de EK zwemmen in Parijs geplaatst voor halve finales die zaterdagavond plaatsvinden.

Sean Niewold plaatste zich op de 50 meter vrije slag met een gedeelde zevende tijd in de series. Op dat nummer haalden Brandon van den Berg, Floris Tanis en Merlin Belmon het niet.

Op de 200 meter vlinderslag heeft Evy Rozeboom de halve finales gehaald. De 19-jarige zwemster zette in de series de veertiende tijd neer.

Jansen

Thijs Jansen was net snel genoeg voor een halve finaleplaats op de 200 meter wisselslag. Hij zwom in de series met 2.00,03 naar de achttiende tijd.

Zaterdagavond komen er ook meerdere Nederlanders in actie in diverse finales. Marrit Steenbergen en Milou van Wijk, de nummers 1 en 2 van de 100 meter vrije slag, zwemmen om de prijzen op de 50 meter vrije slag. Steenbergen staat ook in de finale van de 100 meter rugslag. Koen de Groot staat in de finale van de 50 meter schoolslag.