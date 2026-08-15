Ronde van Portugal gaat versoberd verder na dodelijk incident

PAREDES (ANP) - De Ronde van Portugal gaat een dag na het incident dat aan de Britse wielrenner Finlay Tarling (19) het leven kostte verder. Dat heeft de organisatie van de wedstrijd zaterdag bekendgemaakt. Tarling overleed vrijdag na een frontale aanrijding met een voertuig dat niet verbonden was aan de wedstrijd. Hij was de jongere broer van wielrenner Joshua Tarling.

"De wedstrijd gaat door", schrijft de organisatie. "Er zal een sportwedstrijd zijn, maar geen feest."

De laatste twee etappes van de rittenkoers, die in totaal elf dagen duurt, worden in versoberde vorm verreden. Zo is er voorafgaand aan de etappe van zaterdag een eerbetoon aan Tarling. Ook zijn evenementen rond de koers in overleg met de sponsoren afgelast en rijdt de reclamekaravaan niet.

NSN Development Team

De ploeg van Tarling, NSN Development Team, heeft zaterdag bekendgemaakt niet meer van start te zullen gaan. De ploeg geeft aan met de "volledige steun" van de familie van Tarling wel door te gaan in de Ronde van Tsjechië en de Arctic Race of Norway.

"We willen iedereen in de wielergemeenschap en daarbuiten bedanken voor de ongelofelijke steun in deze moeilijke tijd", schrijft de ploeg in een korte verklaring.

Onder meer wereldkampioen Tadej Pogačar heeft gereageerd op de dood van Tarling. "Een jong lid van de fietsfamilie is verloren gegaan", schreef de Sloveen op sociale media. Ook de Nederlander Thymen Arensman, ploeggenoot van Finlay Tarlings broer Joshua, deelde een steunbetuiging.