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Drie Russische turners bij podiumtraining WK

Sport
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - Drie Russische turners zijn woensdag begonnen aan de podiumtraining bij de WK in Ahoy Rotterdam. Het gaat om Arsenii Doechno, Daniel Marinov en Sergei Naidin. Zij arriveerden dinsdag, samen met turnster Aljona Glotova, in de Nederlandse stad.
De podiumtraining is een officiële training die plaatsvindt in de wedstrijdhal, waarbij de turners trainen op de toestellen en het podium waarop de wedstrijd plaatsvindt. Vrijdag staat de podiumtraining van de vrouwen gepland.
De Russische turnbond meldde dinsdag dat de visumaanvragen van Angelina Melnikova (wereldkampioene meerkamp), Viktoria Listoenova en Anna Kalmykova zijn afgekeurd. De officiële reden daarvoor zou zijn dat zij als een bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van een of meer Europese landen, aldus de Russische bond.
Vijf Russische turners - Ljoedmila Rosjtsjina, Milana Kayoemova, Ilja Zaika, Savely Sedin en Moehammadjon Yakoebov - zijn nog in afwachting van een beslissing over hun visumaanvraag.
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