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KNMI gaat plaatselijk code geel, oranje en rood geven

Samenleving
door anp
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DE BILT (ANP) - Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) gaat vanaf 2 november plaatselijk waarschuwen voor gevaarlijk weer met code geel, oranje en rood. De waarschuwingen gelden dan niet langer per provincie, maar voor kleinere, wisselende gebieden. Daardoor krijgen mensen volgens het weerinstituut gerichter te horen waar precies gevaarlijk weer wordt verwacht.
Het KNMI wil voorkomen dat hele provincies worden gewaarschuwd terwijl het gevaarlijke weer slechts een deel daarvan treft. "Door het echt plaatselijker en gerichter te maken, hopen we dat deze waarschuwing ook veel relevanter wordt voor het algemene publiek", zegt Jorinde de Groot, projectmanager bij het KNMI.
Of de nieuwe werkwijze leidt tot meer of minder waarschuwingen, is nog onduidelijk. "Het kan een beetje alle kanten op gaan", zegt De Groot. Bij mist kunnen bijvoorbeeld meerdere losse gebieden tegelijk een waarschuwing krijgen.
Op de website en in de app van het KNMI kunnen mensen zien of hun locatie binnen een waarschuwingsgebied valt.
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