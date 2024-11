Dubbelspecialist Koolhof geniet van uitstel tennisloopbaan

MÁLAGA (ANP) - Wesley Koolhof moet zijn afscheid van het tennis nog even uitstellen. De dubbelspecialist besliste samen met Botic van de Zandschulp de confrontatie met Spanje in de kwartfinales van de Davis Cup Finals en moet vrijdag weer aan de bak. "We hebben een dramatisch niveau gehaald", grapte hij voor de camera van Ziggo Sport. "Nee, het was zeker aardig, we zaten er lekker op in een van de belangrijkste wedstrijden, zeker uit mijn carrière."

Na de zege van Van de Zandschulp op de afscheidnemende Rafael Nadal en het verlies van Tallon Griekspoor tegen Carlos Alcaraz, moest het dubbel de beslissing brengen in een kolkende hal in Málaga. Koolhof, die na een mooie carrière als dubbelaar zijn loopbaan ook beëindigt, en Van de Zandschulp troffen Alcaraz en Marcel Granollers en pakten de winst in twee sets middels twee tiebreaks. "Het was hoogstaand tennis, van alle vier", zei de 35-jarige Koolhof. "Het is lekker om zo'n partij over de streep te trekken."

Van de Zandschulp had aanvankelijk wat moeite met zijn returns. "Die waren in het begin niet best, maar gelukkig lukte het op de beslissende momenten wel", vertelde hij na zijn tweede partij van de avond. De Veenendaler gaat de boeken in als de laatste tegenstander van Nadal, zijn jeugdheld nota bene.

"Dit was een teameffort, ze hebben elkaar zo goed geholpen", oordeelde teamcaptain Paul Haarhuis. "Van Spanje winnen in eigen huis is toch best lekker." Nederland neemt het vrijdag op tegen de winnaar van het duel tussen Canada en Duitsland.