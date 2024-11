SP en ChristenUnie komen met plan tegen onlinegokken

DEN HAAG (ANP) - De wet moet worden aangescherpt om mensen te beschermen tegen onlinegokverslaving, vinden SP en ChristenUnie. De twee partijen kondigen een initiatiefwet aan met een reeks maatregelen. Ze willen onder meer beperkingen opleggen aan onlinegokspellen met een "aantoonbaar hoog risico", bijvoorbeeld een tijdslimiet of een grens aan de inzet. Ook moet gokken met geleend geld verboden worden.

Drie jaar geleden werd onlinegokken gelegaliseerd. De bedoeling was om illegaal gokken tegen te gaan, maar door de versoepeling kwamen er ook veel nieuwe spelers bij. In oktober zijn daarom al nieuwe regels ingegaan die spelers moeten beschermen, zoals stortingslimieten die spelers alleen kunnen aanpassen na een "persoonlijk contactmoment".

Voor SP en ChristenUnie is dat kennelijk niet genoeg. "'We moeten de gokbedrijven de duimschroeven aandraaien", zegt Michiel van Nispen (SP) in een verklaring. "De vrijheid van gokbedrijven leidt nu tot veel ellende voor individuen en grote maatschappelijke schade." Mirjam Bikker (ChristenUnie) noemt de gokindustrie "gevaarlijk en verslavend".

Het verbod op ongerichte gokreclame moet volgens de twee partijen worden uitgebreid naar nagenoeg alle gokreclames. Gokbedrijven moeten meer geld afdragen aan het verslavingspreventiefonds. En uitsluiting van gokken via een speciaal register moet sneller en langer mogelijk worden.