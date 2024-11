Chipbedrijven stijgen op Damrak in afwachting Nvidia-cijfers

AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven behoorden woensdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. Beleggers wachten in spanning op de resultaten van Nvidia, die na de slotbel op Wall Street naar buiten komen. Het Amerikaanse bedrijf is uitgegroeid tot de belangrijkste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) en wist in de afgelopen kwartalen steeds de hooggespannen marktverwachtingen te overtreffen.

Door de sterke opmars van AI is de aandelenkoers van Nvidia fors opgelopen en is het bedrijf nu een van de waardevolste beursgenoteerde ondernemingen ter wereld. Mede dankzij de forse koerswinst voor Nvidia zijn de Amerikaanse beurzen dit jaar ook naar recordniveaus gestegen en de kwartaalcijfers van het bedrijf zullen naar verwachting de stemming op de beurzen in de laatste weken van het jaar gaan bepalen.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 864,08 punten. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML wonnen tot 1 procent. De MidKap klom 0,5 procent tot 870,26 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent. Londen bleef vrijwel vlak, na een sterker dan verwachte toename van de Britse inflatie in oktober. Door hogere energierekeningen steeg de inflatie weer tot boven de doelstelling van 2 procent.