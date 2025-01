Duel met Djokovic lonkt voor Alcaraz op Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft zich zondag zonder al te veel problemen geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. De Spaanse nummer 3 van de plaatsingslijst zag zijn tegenstander Jack Draper uit Groot-Brittannië na twee sets met een heupblessure opgeven. Daarmee is een duel met tienvoudig winnaar Novak Djokovic aanstaande, mits de Serviër zich ten koste van de Tsjech Jiri Lehecka bij de laatste acht voegt. Die partij is later op zondag.

Alcaraz had beide sets gewonnen: 7-5 6-1. Op de Australian Open kwam de 21-jarige Spanjaard nog niet verder dan de kwartfinales.