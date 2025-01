Te koop: gordijnen van mensenhaar

Designer Zsofia Kollar wil over tien jaar 500 miljoen kilo mensenhaar per jaar verwerken tot gordijnen of bekleding van stoelen en banken.

Kollar begon in 2021 een start-up die van mensenhaar stoffen maakt, Human Material Loop. Het duurde twee jaar voordat ze had uitgevogeld hoe de haren zo te bewerken dat je er ook echt textiel van kan maken.

Voor de testen gebruikt ze in het begin vaak haar eigen haar, vertelt ze het FD. ‘Je moet wel consistent proefmateriaal hebben. Dus als vrienden kwamen logeren vroeg ik ze altijd om niet mijn haarborstel te gebruiken. Want dan raakte ons testmateriaal besmet.’

Ze weet dat stoffen van mensenhaar al snel ‘een sterke emotionele reactie’ oproepen. ‘Mensen vinden het vies, terwijl het juist heel schoon is. Maar nog belangrijker: als we het bewerkt hebben, is het geen haar meer, het is iets anders: ādara noemen we het. Je draagt ook geen yogabroek van olie, maar van polyester.’

Het gebruik van haar heeft een hoop voordelen boven andere materialen zoals katoen of wol. In de eerste plaats is gebruik een stuk duurzamer. Het wordt immers gemaakt van afval dat anders op een vuilnisbelt zou belanden en bij de bewerking gebruikt Human Material Loop alleen chemicaliën die niet schadelijk zijn voor het milieu.

Bij het produceren van katoen komt 98 keer zoveel CO2 vrij als bij de bewerking van mensenhaar, berekende de start-up. Er is 358 keer zo weinig water nodig. Voor wol moeten schapen gehouden worden. Daar is een heleboel land voor nodig en schapen stoten dagelijks grote hoeveelheden methaan uit.

Bovendien is stof van mensenhaar antibacterieel, schimmelt het niet, droogt het snel en gaat het heel lang mee. ‘De oudste mensenharen die zijn gevonden zijn 9000 jaar oud."

Over tien jaar wil Kollar jaarlijks 500 miljoen kilo haar verwerken. Dat is naar schatting 25% van al het menselijk haarafval wereldwijd. Daar kan 1500 kilometer aan stof van gemaakt worden, grofweg drie keer zoveel als kledinggigant Zara ieder jaar produceert. ‘Ja, dat is ambitieus. Maar ik wil verschil maken.’