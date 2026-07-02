Duitse media: bondscoach Nagelsmann wordt alsnog ontslagen

FRANKFURT AM MAIN (ANP/DPA) - Duitse media stellen dat Julian Nagelsmann alsnog wordt ontslagen als bondscoach van het Duitse voetbalelftal. Bild meldt dat hem al is geadviseerd om de eer aan zichzelf te houden en op te stappen.

Die Mannschaft overleefde op het WK voetbal wel de groepsfase, maar vloog er in de eerste ronde van de knock-outfase al uit door een nederlaag na strafschoppen tegen Paraguay.

Volgens de Frankfurter Rundschau is zijn vertrek een feit en zal de raad van toezicht van de Duitse voetbalbond DFB komend weekend beslissen over de beëindiging van het contract van de 38-jarige Nagelsmann, die een verbintenis heeft die loopt tot en met het EK van 2028.

Nagelsmann gaf na de uitschakeling aan dat hij van plan was aan te blijven als bondscoach van het Duitse nationale voetbalelftal. Hij zou nu bedenktijd hebben gevraagd na gesprekken met hoge functionarissen van de DFB.