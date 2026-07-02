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Zorgen over tempo overgang pensioenen bij verzekeraars

Economie
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 19:46
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DEN HAAG (ANP) - Werkgevers die de pensioenen voor hun personeel regelen bij verzekeraars of premiepensioeninstellingen, moeten haast maken met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De transitie bij deze categorie pensioenen gaat nog te langzaam, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een voortgangsrapport.
Naast pensioenfondsen is het ook mogelijk om de oudedagsvoorziening onder te brengen bij andere partijen, zoals verzekeraars of premiepensioeninstellingen (PPI's). Waar de fondsen volgens het voortgangsrapport op schema liggen om voor de deadline van 1 januari 2028 over te zijn, ziet het ministerie bij die andere instellingen de tijd dringen. In die categorie moeten in totaal nog 44.000 regelingen worden omgezet.
"Hoewel voortgang wordt geboekt, ligt het tempo van de omzetting onder het niveau dat nodig is", staat in het voortgangsrapport. Een grote zorg is dat waarschijnlijk veel overgangen in de laatste kwartalen voor de deadline plaatsvinden. De druk op uitvoerders en adviseurs dreigt dan zo groot te worden dat er knelpunten ontstaan.
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