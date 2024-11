Duitse tennissers verslaan Canada en treffen Oranje in Davis Cup

MÁLAGA (ANP) - De Duitse tennissers hebben zich geplaatst voor de halve finale van de Davis Cup Finals tegen Nederland. Jan-Lennard Struff bezorgde Duitsland tegen Canada het tweede en beslissende punt met een zege op Denis Shapovalov: 4-6 7-5 7-6 (5). Oranje won dinsdag al de kwartfinale tegen Spanje.

Daniel Altmaier had eerder op woensdag de Duitsers, die in Málaga zonder de mondiale nummer 2 Alexander Zverev spelen, op een 1-0-voorsprong gezet. De nummer 88 van de wereldranglijst versloeg Gabriel Diallo met 7-6 (5) 6-4.

Kevin Krawietz en Tim Pütz hoefden door de zeges van Altmaier en Struff niet in actie te komen in het dubbelspel. De twee wonnen afgelopen zondag als eerste Duitse duo ooit het dubbelspel op de ATP Finals in Turijn.

De ontmoeting tussen Duitsland en Canada was een herhaling van het duel in de kwartfinale van 2022. De Canadezen waren toen met 2-1 te sterk, waarna ze uiteindelijk ten koste van Australië hun eerste titel veroverden. Duitsland won het landentoernooi drie keer in de vorige eeuw.

Het duel tussen Nederland en Duitsland staat vrijdag op het programma in Málaga.