Pieterse begint veldritseizoen met wereldbekercross in Namen

HERENTALS (ANP) - Wielrenster Puck Pieterse begint haar seizoen in het veldrijden met de wereldbekercross in het Belgische Namen op 15 december. De 22-jarige wereldkampioene mountainbike rijdt in december vijf wedstrijden in het veld, meldt haar ploeg Fenix-Deceuninck.

Na Namen is Pieterse ook van plan te rijden in de wereldbekerwedstrijden in Hulst, Zonhoven en Gavere en in de Superprestigewedstrijd in Diegem op 30 december. In januari heeft Pieterse zeven wedstrijden op haar planning staan en dan in februari nog de WK veldrijden in het Franse Liévin.

Pieterse werd vorig seizoen derde op de WK veldrijden en een jaar daarvoor tweede. Beide keren ging de wereldtitel naar landgenote Fem van Empel. De wielrenster won afgelopen seizoen een etappe in de Tour de France Femmes en werd, nadat ze eerder op de Olympische Spelen door pech naast een medaille had gegrepen in het mountainbiken, wereldkampioen in die discipline.