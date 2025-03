Eekhoff grijpt in Koksijde naast tweede zege in week tijd

KOKSIJDE (ANP) - Nils Eekhoff heeft na zijn zege in Nokere Koerse van afgelopen woensdag in de Bredene Koksijde Classic niet voor een tweede zege in een week tijd kunnen zorgen. De 27-jarige wielrenner van Team Picnic PostNL eindigde in Koksijde na 200,9 kilometer als derde achter winnaar Edward Theuns uit België en Luke Lamperti.

Eekhoff maakte deel uit van een kopgroep van vijftien renners die met ingaan van de laatste lokale ronde nog een kleine voorsprong had. Ook Tim Marsman zat in die kopgroep. Het peloton had op het laatste rechte stuk in Koksijde de aansluiting met de vluchters, maar kon de eerste sprinters niet meer passeren. Theuns bleef in de lange sprint Lamperti en Eekhoff voor.

Eekhoff verraste woensdag met de zege Nokere Koerse. Dat was zijn vierde koersdag nadat een val hem voortijdig deed afstappen in de AlUla Tour.