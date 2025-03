Andrew Tate meldt weer onderweg te zijn naar Roemenië

BOEKAREST (ANP/RTR) - Andrew Tate is weer onderweg naar Roemenië. Dat meldt de rechts-radicale influencer in een bericht op X.

"185.000 dollar uitgeven aan een privéjet over de Atlantische Oceaan om één enkel stuk papier te ondertekenen in Roemenië. Onschuldige mannen vluchten niet. ZE BEWIJZEN HUN ONSCHULD IN DE RECHTBANK", zegt Tate in het bericht. Om wat voor document het gaat, is niet bekend.

Andrew Tate en zijn broer Tristan vlogen eind vorige maand vanuit Roemenië naar Florida. Er loopt in Roemenië een onderzoek naar de broers in verband met mensenhandel, het vormen van een criminele organisatie, seks met een minderjarige en het witwassen van geld. Tot vorige maand stonden ze onder huisarrest en mochten ze het land niet verlaten, maar dat werd opgeheven. Wel zouden ze naar Roemenië terug moeten als er een strafzaak komt.

Druk

Tate heeft ook een foto vanuit de privéjet op X geplaatst. Daarop is te zien dat ook zijn broer Tristan aan boord is.

Volgens de Financial Times was Roemenië door de Amerikaanse regering van Donald Trump onder druk gezet om de broers te laten reizen.