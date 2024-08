Slechts een paar plakjes ham of salami vergroten de kans op diabetes fors

Een groot onderzoek van Cambridge heeft aangetoond dat het eten van bewerkt en rood vlees de kans op diabetes type 2 vergroot. Denk daarbij aan salami, kipfilet, gehakt of biefstuk.

Hoewel eerder onderzoek al wees op een verband tussen vleesconsumptie en een verhoogd risico op diabetes type 2, waren de resultaten tot nu toe niet eenduidig. De Cambridge-wetenschappers hebben daarom 31 onderzoeken uit 20 landen geanalyseerd. Daarbij corrigeerden ze voor factoren als leeftijd, geslacht, leefstijl en BMI. De belangrijkste resultaten:

Dagelijkse consumptie van 50 gram bewerkt vlees (ongeveer 2 plakjes ham) verhoogt het risico op diabetes type 2 met 15 procent in de komende 10 jaar.

Dagelijkse consumptie van 100 gram onbewerkt rood vlees (een kleine biefstuk) verhoogt het risico met 10 procent.

Voor gevogelte, zoals kip, werd een zwakker verband gevonden.

Het onderzoek, dat in The Lancet verscheen , maakte gebruik van de InterConnect-methode, waardoor individuele deelnemersgegevens uit diverse studies konden worden geanalyseerd. Dr. Chunxiao Li, hoofdauteur van de studie, legt uit: "Door geharmoniseerde gegevens te gebruiken, konden we gemakkelijker rekening houden met verschillende factoren die het verband tussen vleesconsumptie en diabetes kunnen beïnvloeden."

Beste bewijs tot nu toe

Professor Nick Wareham, directeur van de MRC Epidemiology Unit, benadrukt het belang van deze studie voor het begrijpen van risicofactoren voor obesitas en diabetes type 2 in verschillende landen over de hele wereld. Het onderzoek omvatte studies uit het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Zuid-Azië, wat de noodzaak van investeringen in onderzoek in deze regio's onderstreept.

"Ons onderzoek levert het meest uitgebreide bewijs tot nu toe voor een verband tussen het eten van bewerkt en onbewerkt rood vlees en een hoger toekomstig risico op diabetes type 2", besluit professor Nita Forouhi. "Het ondersteunt aanbevelingen om de consumptie van bewerkt en onbewerkt rood vlees te beperken om het aantal gevallen van diabetes type 2 in de bevolking te verminderen."