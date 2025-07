Eenkhoorn mee met kopman Evenepoel in Tourploeg Soudal Quick-Step

LILLE (ANP) - Pascal Eenkhoorn is een van de helpers van kopman Remco Evenepoel bij de Belgische topploeg Soudal Quick-Step in de komende Tour de France. De Nederlands kampioen van 2022 begint zaterdag in Lille aan zijn tweede Ronde van Frankrijk.

Ook Evenepoel rijdt zijn tweede Tour. De tweevoudig olympisch kampioen eindigde vorig jaar bij zijn debuut als derde. "Het is duidelijk dat ik hoog wil eindigen in het klassement, maar het belangrijkste is om in de eerste helft van de ronde geen tijd te verliezen. Die zal heel nerveus zijn, met veel valstrikken en lastige wegen. Net als vorig jaar wil ik graag een etappe winnen", aldus Evenepoel in een persbericht.

De Tourploeg van Soudal bestaat verder uit de Belgen Tim Merlier, Ilan Van Wilder en Bert Van Lerberghe, de Italiaan Mattia Cattaneo, de Fransman Valentin Paret-Peintre en de Duitser Maximilian Schachmann.