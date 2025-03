ACAPULCO (ANP/RTR) - Tennisser Tomas Machac heeft voor het eerst een toernooi op de ATP Tour gewonnen. De 24-jarige Tsjech won in Acapulco de finale van het Mexicaans Open van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina met 7-6 (6) 6-2.

Machac is na Tomas Berdych en Radek Stepanek de derde Tsjech die een ATP 500-toernooi op zijn naam schreef. Vorig jaar zomer won hij bij de Olympische Spelen in Parijs goud in het gemengd dubbelspel.