Eerste Esports Olympics in 2027 in Saudi-Arabië

LAUSANNE (ANP) - De eerste Olympische Spelen voor computergames, de Esports Olympics, zijn over twee jaar in Saudi-Arabië. De hoofdstad Riyad is in 2027 gastheer van het evenement, meldt het Internationaal Olympisch Comité. Dit jaar zullen al de eerste toernooien worden gehouden die meetellen voor de kwalificatie.

Het IOC besloot in juli vorig jaar de groeiende groep jongeren die zich bezighoudt met sporten op internet te betrekken bij de olympische beweging. De eerste Spelen voor games zijn ook een uitvloeisel van de samenwerking met Saudi-Arabië. Er is een deal voor twaalf jaar gesloten om het evenement in dat land te houden. Een speciale commissie is opgericht om te bepalen welke games in aanmerking komen voor de eerste editie van de Esports Olympics.