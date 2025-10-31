Eerste Nederlandse titel op 5000 meter voor schaatser Bosker

HEERENVEEN (ANP) - Marcel Bosker is bij de NK afstanden in Heerenveen voor het eerst Nederlands kampioen op de 5000 meter geworden. De 28-jarige schaatser van Reggeborgh bleef met een tijd van 6.09,72 titelverdediger Chris Huizinga en Jorrit Bergsma voor.

Bosker, die reed met een helm, dook in de achtste rit ruim onder de tot dan toe beste tijd van Wisse Slendebroek van 6.14,86. Titelverdediger Huizinga bleef daarna steken op 6.12,99. Bergsma troefde met 6.13,23 Kars Jansman en Beau Snellink af voor het brons.

Patrick Roest kon zich niet mengen in de strijd om de podiumplaatsen. De tweevoudig wereldkampioen op deze afstand, die vorig seizoen grotendeels miste door blessures, kwam niet verder dan 6.19,40 en werd elfde.

De beste drie schaatsers plaatsten zich voor de wereldbeker op de 5000 meter. De andere twee tickets gaan naar de eerste twee schaatsers op de 10.000 meter, die zondag wordt verreden. De eerste wereldbekerwedstrijd is op 14 november in Salt Lake City.