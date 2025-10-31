ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ondanks winst PVV Venray is D66 grootste na tellen alle gemeenten

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 19:48
anp311025171 1
VENRAY (ANP) - Net als in 2023 is de PVV de grootste partij geworden in Venray, de laatste gemeente die de verkiezingsuitslag nog bekend moest maken. De partij van Geert Wilders leverde 7,8 procentpunt in ten opzichte van vorige keer en eindigde op 20,1 procent. Grote winnaar, ook in de Limburgse gemeente, was D66. Die partij steeg van 5,6 procent van de stemmen in 2023 naar 15,7 procent nu. Na het tellen van de stemmen van alle Nederlandse gemeenten staat D66 nog altijd bovenaan.
Eerder vrijdag meldde de Verkiezingsdienst van het ANP al dat D66 de grootste partij wordt. Op basis van de resultaten in het verleden van de briefstemmers uit het buitenland is D66 niet meer in te halen.
Begin komende week volgt nog de uitslag van de telling van de briefstemmers uit het buitenland. In 2023 brachten ruim 69.000 Nederlanders in het buitenland hun stem uit. D66 haalde onder die kiezers toen ruim 2800 stemmen meer dan de PVV.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-504086825 (1)

Ranglijst: dit junkfood is het slechtst voor je

117396750 m normal none

Wat is het bloedgroepdieet? En werkt het?

ANP-537684290

Waarom zo weinig mensen op een linkse partij stemmen

anp311025055 1

Financial Times: VS annuleerde top met Poetin om extreme Russische eisen

1a0548c0-bdf2-11e9-8b27-93f9e6720f25

Rijke en bekende Amerikanen betrokken bij miljarden transacties onmiddellijk na de dood van Epstein

tdy health 8a dahlgren whalen ozempic 230126 2 7us3wk

Nederland prikt zich slank, maar dat gaat steeds vaker mis

Loading