Ondanks winst PVV Venray is D66 grootste na tellen alle gemeenten

VENRAY (ANP) - Net als in 2023 is de PVV de grootste partij geworden in Venray, de laatste gemeente die de verkiezingsuitslag nog bekend moest maken. De partij van Geert Wilders leverde 7,8 procentpunt in ten opzichte van vorige keer en eindigde op 20,1 procent. Grote winnaar, ook in de Limburgse gemeente, was D66. Die partij steeg van 5,6 procent van de stemmen in 2023 naar 15,7 procent nu. Na het tellen van de stemmen van alle Nederlandse gemeenten staat D66 nog altijd bovenaan.

Eerder vrijdag meldde de Verkiezingsdienst van het ANP al dat D66 de grootste partij wordt. Op basis van de resultaten in het verleden van de briefstemmers uit het buitenland is D66 niet meer in te halen.

Begin komende week volgt nog de uitslag van de telling van de briefstemmers uit het buitenland. In 2023 brachten ruim 69.000 Nederlanders in het buitenland hun stem uit. D66 haalde onder die kiezers toen ruim 2800 stemmen meer dan de PVV.