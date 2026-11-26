LAUSANNE (ANP/RTR) - Anita DeFrantz, de Amerikaanse winnares van olympisch brons in het roeien in 1976 en de eerste vrouwelijke vicevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de sportkoepel donderdag bekend.

DeFrantz was een vooraanstaand tegenstander van de Amerikaanse boycot van de Olympische Spelen van 1980 in Moskou met het argument dat een dergelijke boycot de dromen van vele atleten zou vernietigen. De Amerikanen boycotten de Spelen vanwege de invasie van de Sovjetunie in Afghanistan.

In 1997 werd DeFrantz de eerste vrouwelijke vicevoorzitter van het IOC. Ze vervulde die functie tot 2001 en van 2017 tot 2021 keerde ze tijdelijk terug.

"Het overlijden van Anita voelt als een enorm verlies", aldus IOC-voorzitter Kirsty Coventry in een verklaring. "Zij doorbrak barrières lang voordat velen van ons de kans kregen om in haar voetsporen te treden. Ik zal nooit vergeten dat het pad dat ik heb mogen bewandelen, mede mogelijk is gemaakt door pioniers zoals Anita."