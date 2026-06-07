Oranje begint WK in de Texaanse hitte, maar met airco

Op zondag 14 juni 2026 om 22:00 Nederlandse tijd (15:00 lokaal) trapt het Nederlands elftal
zijn WK af tegen Japan in het AT&T Stadium in Arlington, Texas
. En het weer dat Oranje daar treft, is alles behalve Hollands.
Bloedheet en broeierig
Noord‑Texas zit medio juni middenin het zomerseizoen. De maandvooruitblik voor Arlington laat dagmaxima zien tussen 84 en 96 graden Fahrenheit (29–36 °C)
, met een gemiddeld maximum van 93 °F (circa 34 °C). Rond aftrap om drie uur 's middags zit de temperatuur doorgaans dicht tegen het dagmaximum aan.
Daar komt de beruchte Texaanse vochtigheid bovenop. De gevoelstemperatuur ("heat index") loopt volgens de National Weather Service
deze week al op tot ruim 33 °C, en op een wedstrijddag kan dat gerust richting 38–40 °C gaan.
Kans op onweer
Juni is in Dallas‑Fort Worth ook een onweersmaand. In de huidige korte termijn worden meermaals stevige onweersbuien
verwacht, met lokaal 25 tot 50 mm regen. Een middagbui boven Arlington op 14 juni is dus zeker geen uitzondering.
Het dak gaat dicht
Goed nieuws voor Memphis Depay en consorten: het AT&T Stadium
heeft een sluitbaar dak en volledige airconditioning. Bij hitte of onweer gaat het dak vrijwel zeker dicht en wordt er gespeeld bij een aangename 21 à 22 graden. De fans die zonder kaartje in Arlington of Dallas rondlopen, krijgen de volle laag Texaanse zomer wél te verduren — water, zonnebrand en een pet zijn geen overbodige luxe.