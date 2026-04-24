EK atletiek van 2028 in Poolse Chorzow

CHORZOW (ANP) - Het EK atletiek wordt in 2028 georganiseerd in de Poolse regio Silezië. Dat maakte de Europese atletiekbond bekend. Het toernooi vindt plaats in het Slaski Stadion in de stad Chorzow.

Het is de eerste keer dat het EK in de buitenlucht op Poolse bodem plaatsvindt. Wel organiseerde het Oost-Europese land in 2021 al eens de Europese Indoorkampioenschappen in Torun, waar dit jaar ook het WK indoor was.

De 28e editie van het EK vindt plaats van 3 tot en met 8 juni 2028, slechts een maand voor de start van de Olympische Spelen van Los Angeles die op 14 juli beginnen.

Dit jaar is het EK atletiek in het Britse Birmingham. Dat toernooi wordt gehouden van 10 tot en met 16 augustus.