ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EK atletiek van 2028 in Poolse Chorzow

Sport
door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 13:36
anp240426095 1
CHORZOW (ANP) - Het EK atletiek wordt in 2028 georganiseerd in de Poolse regio Silezië. Dat maakte de Europese atletiekbond bekend. Het toernooi vindt plaats in het Slaski Stadion in de stad Chorzow.
Het is de eerste keer dat het EK in de buitenlucht op Poolse bodem plaatsvindt. Wel organiseerde het Oost-Europese land in 2021 al eens de Europese Indoorkampioenschappen in Torun, waar dit jaar ook het WK indoor was.
De 28e editie van het EK vindt plaats van 3 tot en met 8 juni 2028, slechts een maand voor de start van de Olympische Spelen van Los Angeles die op 14 juli beginnen.
Dit jaar is het EK atletiek in het Britse Birmingham. Dat toernooi wordt gehouden van 10 tot en met 16 augustus.
loading

anp 495501132

Waarom brood en melk zo ver uit elkaar liggen, en tien andere trucs van bedrijven om meer geld uit je zak te kloppen

generated-image (1)

Biograaf: Donald Trump is de gevangene van zijn eigen domheid

228492629_m

Dit is de gevaarlijkste leeftijd om dik te worden

184954481_m

Waarom diesel veel sneller in prijs stijgt dan benzine

gandr-collage

Hoe wielrenners Thomas Dekker en Laurens ten Dam in een Netflix-moorddocumentaire belandden.

Scherm­afbeelding 2026-04-24 om 06.18.27

Rechtse en schandaalmedia hebben een nieuw doel gevonden: het liefdesleven van premier Rob Jetten

Loading