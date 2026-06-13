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EK handbal voor vrouwen in 2030 in België en Frankrijk

Sport
door anp
zaterdag, 13 juni 2026 om 11:05
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PARIJS (ANP/Belga) - België en Frankrijk organiseren in 2030 het Europees kampioenschap handbal voor vrouwen. De Franse handbalfederatie FFHandball meldde dat zaterdag.
"De Frans-Belgische kandidatuur heeft de Europese instanties weten te overtuigen door de ambitie van het gezamenlijke project van beide bonden", aldus de Franse handbalbond in een persbericht. "De gaststeden in beide landen worden later bekendgemaakt."
"De toewijzing van het EK vrouwenhandbal in 2030 aan Frankrijk en België is een historisch moment voor het Belgische handbal", reageert Jean-François Hannosset, voorzitter van de Belgische handbalbond (KBHB). België organiseerde het EK handbal nog niet eerder.
Het eerstvolgende EK handbal wordt in december dit jaar gehouden met wedstrijden in Polen, Roemenië, Slowakije, Tsjechië en Turkije.
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