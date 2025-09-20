Duizenden mensen demonstreren op Malieveld tegen asielbeleid

DEN HAAG (ANP) - Enkele duizenden mensen hebben zich zaterdagmiddag verzameld op het Malieveld in Den Haag voor een protest tegen het huidige asielbeleid. De initiatiefnemer, die online bekend staat als Els Rechts, pleit voor minder immigratie, eerlijk woningbeleid en transparant beleid.

Actievoerders zwaaien met Nederlandse vlaggen maar ook met prinsenvlaggen (oranje-wit-blauw), ziet een ANP-verslaggever. Die vlag wordt doorgaans door extreemrechtse groeperingen gebruikt.

Op een Nederlandse vlag staat de tekst 'Rip Charlie' en er wordt een spandoek in de lucht gehouden waarop 'Nederland zegt nee tegen azc' staat. Enkele aanwezigen dragen shirts met 'fuck antifa'.

Er is politie aanwezig, onder meer te paard.