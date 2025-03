Estafettevrouwen: goud terug na terugdraaien diskwalificatie

APELDOORN (ANP) - De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter zijn toch Europees kampioen indoor. De diskwalificatie is teruggedraaid door de jury, meldt de Europese atletiekfederatie. Daarmee is de derde gouden medaille op rij op dit onderdeel zeker gesteld.

Lieke Klaver, Nina Franke, Cathelijn Peeters en Femke Bol wonnen de race in Omnisport Apeldoorn in een Nederlands record van 3.24,34. Kort na de wedstrijd werd de ploeg gediskwalificeerd. De Atletiekunie diende protest in dat werd toegewezen.