Etappewinnaar Groenewegen en Van den Broek in criterium Boxmeer

BOXMEER (ANP) - Wielrenner Dylan Groenewegen staat maandag 22 juli aan de start van Daags na de Tour in Boxmeer. De organisator van het wielercriterium meldt de komst van de winnaar van de zesde etappe van deze Ronde van Frankrijk. Ook Frank van den Broek, die in de eerste Touretappe uitblonk met een tweede plaats in Florence, staat op de deelnemerslijst.

De organisatie van het wielercriterium heeft ook Tourrenners Wout Poels, Mike Teunissen, Cees Bol, Bram Welten en Elmar Reinders vastgelegd. Reinders verliet voorafgaand aan de zeventiende etappe de Tour, omdat hij de avond ervoor vader was geworden. Daarnaast zijn nog Nederlandse renners als Ramon Sinkeldam en Bauke Mollema vastgelegd.

"Het was een flinke kluif, maar we hebben volgens mij een mooi deelnemersveld", aldus rondebaas Pierre Hermans. "De renners komen deze keer met het vliegtuig. Door de Olympische Spelen in Parijs eindigt de Tour namelijk in Nice. Het was dus even puzzelen, maar we zijn blij dat zoveel profs bij ons willen starten."