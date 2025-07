Etappewinnaars Arensman en Milan in criterium Boxmeer

BOXMEER (ANP) - Wielrenner Thymen Arensman staat maandag aan de start van Daags na de Tour in Boxmeer. Dat meldt de organisator van het criterium vrijdag. De 25-jarige Nederlander van Ineos Grenadiers won zaterdag een zware bergrit in de Tour de France. De Italiaan Jonathan Milan, winnaar van twee etappes, komt ook naar Boxmeer.

Milan draagt twee dagen voor het einde van de Tour de France de groene trui, als leider in het puntenklassement. "We hopen dat hij dit in de laatste etappes kan vasthouden, zodat we hem als officiële drager van de groene trui mogen verwelkomen", aldus de organisatie.

Behalve Arensman en Milan staan ook onder anderen Nederlands kampioen Danny van Poppel, Pascal Eenkhoorn, Elmar Reinders en Roel van Sintmaartensdijk aan de start van het eerste criterium na de Tour. Bij de vrouwenkoers is Ellen van Dijk aanwezig.