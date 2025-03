Europees kampioen Chapple bereikt finale 800 meter op WK indoor

NANJING (ANP) - Samuel Chapple heeft zijn eerste doel bereikt op de WK indooratletiek in het Chinese Nanjing. De Europees kampioen heeft de finale gehaald van de 800 meter. De 26-jarige Haagse atleet eindigde in zijn heat van de halve finales als tweede achter de Amerikaan Brandon Miller en bemachtigde met die klassering een ticket voor de finale op zondag.

Chapple verraste eerder deze maand met het goud op de EK indoor in Apeldoorn. Hij zint in Nanjing op een nieuwe stunt en lijkt nog altijd in de juiste vorm. Hij liet in de halve finales de snel gestarte Miller gaan en nestelde zich rustig in het achtervolgende groepje. Bij het ingaan van de laatste ronde was Chapple naar de tweede plaats opgeschoven en hij slaagde erin die positie te behouden dankzij een sterke eindsprint. Miller won in 1.46,48, Chapple noteerde 1.47,05.

Een andere Amerikaan, Josh Hoey, wierp zich op als de grote favoriet voor de wereldtitel. Hij won zijn race in de halve finales na een zeer overtuigend optreden in een snelle 1.45,23.

Veel afwezigen

"In de finale is alles mogelijk, ik ga vol voor de medailles", schreef Chapple op Instagram. "De afgelopen weken waren geweldig, maar ook vermoeiend. Toch ben ik er klaar voor om nog een keer alles te geven."

Slechts zes Nederlandse atleten zijn afgereisd naar Nanjing voor de WK indooratletiek. Het toernooi volgt zo kort na de EK indoor dat veel atleten om die reden hebben afgezien van een trip naar de Chinese miljoenenstad. Zo is onder anderen tweevoudig Europees indoorkampioene Lieke Klaver (400 meter en 4x400 meter estafette) afwezig.

Vloon in finale

Jessica Schilder bezorgde de kleine Nederlandse equipe vrijdag de eerste medaille door het zilver te winnen bij het kogelstoten. Later zaterdag komt Menno Vloon in actie in de finale van het polsstokhoogspringen. Vloon won goud op de EK indoor in Apeldoorn.