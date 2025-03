Jong en je blowt graag? Onderzoek toont verontrustend verband tussen cannabisgebruik en hartproblemen bij jongeren

Een omvangrijk Amerikaans onderzoek legt een verontrustend verband bloot tussen cannabisgebruik en hartproblemen bij jonge mensen. De resultaten zijn zo opvallend dat artsen pleiten voor meer openheid over de gezondheidsrisico's van deze steeds vaker gelegaliseerde drug.

Wie onder de 50 jaar is en cannabis gebruikt, loopt maar liefst zes keer meer kans op een hartaanval dan niet-gebruikers. Dit blijkt uit een grote studie waarbij meer dan 4,6 miljoen mensen zijn gevolgd. Wat het onderzoek extra sterk maakt: alle deelnemers waren bij aanvang kerngezond, zonder hartproblemen of andere risicofactoren.

De onderzoekers ontdekten nog meer zorgwekkende verbanden. Cannabisgebruikers hebben vier keer meer kans op een beroerte en twee keer meer kans op hartfalen. Het risico om te overlijden aan hartproblemen is zelfs drie keer hoger.

Extra onderzoek bevestigt resultaten

Om er zeker van te zijn dat deze bevindingen klopten, namen de wetenschappers ook eerder gepubliceerde studies onder de loep. Deze extra analyse, waarbij in totaal 75 miljoen mensen betrokken waren, bevestigde het verband tussen cannabis en hartproblemen.

De wetenschappers denken dat cannabis het hartritme kan verstoren en de bloedvaten minder goed laat werken. Wel plaatsen ze een kanttekening: veel cannabisgebruikers experimenteren mogelijk ook met andere drugs, wat de resultaten kan beïnvloeden.

Meer voorlichting nodig

Nu cannabis in steeds meer landen wordt gelegaliseerd, pleiten de onderzoekers voor betere voorlichting over de risico's. Ook adviseren ze artsen om standaard te vragen naar cannabisgebruik, net zoals ze dat doen met roken.

Ook voor veel Nederlanders is dit onderzoek relevant. Ongeveer een kwart van de volwassen bevolking in Nederland heeft in zijn of haar leven al eens cannabis gebruikt. Zo’n 2 procent van de volwassen bevolking gebruikt cannabis dagelijks.

Bron: JACC Advances