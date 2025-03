Europees kampioen Chapple mist medaille op 800 meter WK indoor

NANJING (ANP) - Samuel Chapple heeft na zijn stunt op de EK indoor in Apeldoorn niet voor een verrassing kunnen zorgen op de WK indoor in het Chinese Nanjing. De 26-jarige Haagse atleet eindigde als vierde in de finale van de 800 meter in een tijd van 1.45,55. Twee weken geleden kroonde hij zich tot Europees kampioen.

Chapple streed tot de laatste meters om nog een medaille te kunnen bemachtigen, maar hij kwam net tekort. De Amerikaanse topfavoriet Josh Hoey won het goud in 1.44,77. De Belg Eliott Crestan pakte het zilver in 1.44,81 en de Spanjaard Elvin Josué Canales nam het brons met een tijd van 1.45,03.

Chapple had aanvankelijk helemaal geen zin in China zo kort na zijn succes in Apeldoorn. Het duurde naar eigen zeggen dagen voordat hij een beetje besefte wat hij had gepresteerd. Omdat hij zich had gekwalificeerd voor de mondiale titelstrijd reisde hij toch af naar Nanjing. Daar liet hij in de series en halve finales zien dat hij nog in vorm was. Chapple plaatste zich met tactisch bekeken races en zijn sterke eindsprint overtuigend voor de finale.

In de finale koos hij voor zijn beproefde tactiek om achteraan te beginnen en dan naar het einde toe naar voren op te schuiven. Maar Hoey en zijn landgenoot Brandon Miller liepen de eerste twee ronden zo hard, dat Chapple moeite had om aan te haken. In de derde ronde schoof hij op naar de vijfde plaats en in de laatste ronde deed hij er alles aan om de lopers voor hem te achterhalen, maar wist hij alleen Miller nog te passeren. Zijn tijd van 1.45,55 lag boven het Nederlands record van 1.44,88 waarmee hij in Apeldoorn de Europese indoortitel had veroverd.