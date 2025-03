Europees kampioen Chapple zint op stunt 800 meter bij WK indoor

NANJING (ANP) - De Haagse atleet Samuel Chapple hoopt twee weken na het veroveren van de Europese indoortitel op de 800 meter in Apeldoorn op een nieuwe stunt bij de WK indooratletiek in Nanjing. "Ik twijfel er niet aan dat ik fysiek hersteld ben en weer iedereen kan verslaan, maar de 800 meter is ook een loterij. Je weet nooit vooraf hoe de race zal verlopen", zegt hij telefonisch vanuit zijn hotelkamer in de Chinese miljoenenstad tegen het ANP.

De 26-jarige Chapple verraste deze maand met goud op de EK indoor in Apeldoorn in een Nederlands record van 1.44,78. "Ik heb wel enkele dagen nodig gehad om het te verwerken en te beseffen wat ik had gepresteerd. Ik kon ook niet denken aan de WK, had er zelfs helemaal geen zin in. Ik weet dat veel atleten het ook te veel vinden, twee van die grote toernooien zo kort op elkaar. Maar ik had met mezelf afgesproken dat als ik me zou plaatsen voor de WK, ik zou gaan."

Inmiddels is de knop om. "Ik ben nu in Nanjing en heb de focus weer op de sport. Azië is wel even wennen. Het eten bijvoorbeeld. Het is opletten dat je geen vlees eet met foute stoffen erin. Maar alle atleten zitten in hetzelfde hotel dat door de mondiale atletiekbond is gereserveerd, dus ik ga ervan uit dat het vooraf is goedgekeurd."

Weerzien met tegenstanders

Chapple komt in Nanjing dezelfde Europeanen tegen die hij in Apeldoorn in de finale versloeg, onder wie de Belg Eliott Crestan, de Spanjaard Elvin Josué Canales en de Ier Mark English. Nieuwe tegenstanders zijn de Amerikanen, met Josh Hoey als grote naam. "Hij liep dit seizoen 1.43,24, de tweede tijd ooit. In een race waarin hij meteen de kop nam en geen gangmakers had. Dat is indrukwekkend. Ik geloof dat hij in Nanjing het wereldrecord wil aanvallen. Als het een harde finale wordt, komt er voor mij misschien ook een toptijd uit. Hij is de uitgesproken favoriet, maar op de 800 meter weet je het nooit. Ook hij kan stilvallen op de laatste meters."

Chapple loopt vrijdag de series van de 800 meter, zondag is de finale.