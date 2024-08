Europees kampioene Schilder zesde in finale kogelstoten

SAINT DENIS (ANP) - Jessica Schilder heeft bij de Olympische Spelen van Parijs naast de medailles gegrepen bij het kogelstoten. De 25-jarige Volendamse eindigde in de finale als zesde. Ze stootte de 4 kilo zware kogel in het Stade de France naar een afstand van 18,91. Het was haar enige geldige stoot in zes pogingen.

Het goud ging naar de Duitse Yemisi Ogunleye met 20,00. Het zilver was voor de Nieuw-Zeelandse Maddison-Lee Wesche met 19,86. De Chinese Song Jiayuan behaalde het brons met 19,32.

Schilder is tweevoudig Europees kampioene en begon als medaillekandidaat aan de finale. Bij de FBK Games een maand geleden in Hengelo scherpte ze haar Nederlands record aan tot 20,33, goed voor de tweede plaats op de wereldranglijst. Kort daarvoor veroverde ze voor de tweede keer de Europese titel.