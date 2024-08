Economen voorzien sterke afkoeling Russische economie

MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - De Russische economie is oververhit en staat op het punt sterk af te koelen, voorspellen economen. De laatste tijd werd de groei vooral aangewakkerd door de enorme uitgaven van het Kremlin voor de invasie van Oekraïne. Maar het lijkt vrijwel onmogelijk voor de Russen om het huidige groeitempo vol te houden.

Het voorbije kwartaal is de Russische economie nog met 4 procent op jaarbasis gegroeid, heeft het Russische statistiekbureau naar buiten gebracht. Maar de groei zal waarschijnlijk vertragen tot de helft van dat niveau in de rest van het jaar, denken economen die door financieel persbureau Bloomberg zijn ondervraagd.

Het cijfer van vrijdag laat "een laatste groeispurt zien voordat de Russische economie aanzienlijk begint af te koelen", zegt Alex Isakov bijvoorbeeld. De Rusland-econoom bij Bloomberg Economics verwacht dat de groei van Rusland in de tweede helft van het jaar afzwakt tot ongeveer 2 procent. Voor volgend jaar voorziet hij een nog lager groeicijfer.

Een probleem voor Rusland is dat de arbeidsmarkt uiterst krap is geworden doordat er zoveel mensen zijn gerekruteerd voor het leger. Voor het bedrijfsleven is het daarom heel lastig om nog nieuw personeel te vinden. De bouw- en bankensector zijn daarnaast niet langer beschermd tegen de impact van zeer hoge rentetarieven, sinds de meeste door de staat gesubsidieerde hypotheekprogramma's vorige maand zijn beëindigd.