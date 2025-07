Europese titel mountainbiken voor Zweedse Rissveds, Tauber tiende

MELGAÇO (ANP) - De Zweedse mountainbikester Jenny Rissveds heeft in het Portugese Melgaço de Europese titel veroverd. De 31-jarige Rissveds, die vrijdag al de beste was op de shortrace, was een klasse apart. De Britse Evie Richards werd op ruim een minuut tweede, het brons ging naar de Zwitserse Nicole Koller.

De Nederlandse Anne Tauber finishte een kleine zes minuten na Rissveds als tiende. Regerend wereldkampioene Puck Pieterse ontbrak. De Amersfoortse verkoos deelname aan de Tour de France Femmes.