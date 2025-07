Tourpeloton op weg naar Parijs in slotetappe

MANTES-LA-VILLE (ANP) - Vanuit Mantes-la-Ville zijn de renners in de Tour de France zondag vertrokken voor de 21e en laatste etappe. De bestemming is Parijs, waar de finish traditiegetrouw ligt op de Champs-Élysées. Of het opnieuw tot een massasprint komt, is echter de vraag. De organisatie vond het een goed idee om het peloton in de finale drie extra omlopen te laten maken door Montmartre. Daar ligt een klimmetje van een kilometer.

Geletruidrager Tadej Pogacar zal ongetwijfeld vroeg in de rit het glas champagne heffen, een andere traditie, zoals ook de dragers van de andere truien zich aan kop van de groep laten zien. Pas in Parijs aangekomen zal de strijd om de ritzege losbarsten. Na 132 kilometer wordt de finish verwacht rond 19.30 uur.