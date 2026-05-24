Europese turnbond laat Russen en Belarussen ook weer toe

door anp
zondag, 24 mei 2026 om 11:54
LAUSANNE (ANP) - De Europese turnbond European Gymnastics laat binnenkort weer atleten uit Rusland en Belarus toe op internationale toernooien. Daarmee wordt het voorbeeld van de internationale turnbond World Gymnastics gevolgd. Dat meldt European Gymnastics in een verklaring.
"European Gymnastics volgt het besluit van World Gymnastics om alle beperkingen voor de deelname van Russische en Belarussische atleten op te heffen, aangezien de ad-hocregels van World Gymnastics niet langer van kracht zijn. Dit besluit zal worden bekrachtigd tijdens een buitengewone online algemene vergadering die binnenkort zal plaatsvinden", aldus de Europese turnbond.
Na de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 besloten sportbonden wereldwijd, inclusief de turnbond, sporters uit Rusland en Belarus te weren van internationale toernooien. Op de afgelopen Paralympische Winterspelen waren enkele sporters uit die landen wel weer welkom. Ook bij het zwemmen en worstelen mogen sporters uit die landen sinds kort weer meedoen.
