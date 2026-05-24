Bestuurslid: ECB koerst zonder vredesdeal af op renteverhoging

NICOSIA (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) koerst af op een renteverhoging volgende maand als de Verenigde Staten en Iran geen houdbaar vredesakkoord sluiten. Dat heeft de Oostenrijkse centralebankpresident en ECB-bestuurder Martin Kocher gezegd in de marge van de tweedaagse vergadering van de EU-ministers van Financiën op Cyprus.

Door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz zijn de energieprijzen flink gestegen en is de inflatie in de EU opgelopen. De inflatie zal dit jaar waarschijnlijk hoger uitvallen dan eerder verwacht, aldus Kocher. Tegelijk blijkt de economie volgens hem wel redelijk veerkrachtig te zijn.

"Er zijn altijd scenario's met zeer lage waarschijnlijkheden die tot een andere beoordeling van de situatie leiden, maar op dit moment wijst alles erop dat we moeten kiezen tussen de rente handhaven of verhogen. En het is mij duidelijk dat als de situatie niet verbetert, we onze discussies moeten richten op actie ondernemen", zei hij.