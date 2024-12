Schaatsster Conijn wint 3000 meter op NK allround

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Merel Conijn heeft op het NK allround de 3000 meter gewonnen. De 23-jarige schaatsster van AH Zaanlander was met een persoonlijk record van 3.58,31 sneller dan Joy Beune en Sanne in 't Hof. Beune kwam tot 4.01,03. en In 't Hof tot 4.04,02.

In het klassement zijn vooral Beune en Conijn Antoinette Rijpma-de Jong genaderd. De 29-jarige titelverdedigster kwam tot een tijd van 4.04,80 en werd vierde. Ze leidt in het klassement voor Beune en Conijn.

Marijke Groenewoud reed met 4.05,89 de vijfde tijd en zag Conijn haar passeren in het klassement.

Het NK allround gaat zondag verder met de 1500 meter.