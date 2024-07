Eventingruiters beginnen olympisch toernooi in middenmoot

VERSAILLES (ANP) - De Nederlandse eventingruiters zijn hun olympisch toernooi in Versailles begonnen in de middenmoot. Na het eerste onderdeel, de dressuur, staat Raf Kooremans op de zestiende plaats. Janneke Boonzaaijer staat op plek 29 en Sanne de Jong op plek 40.

De Britse amazone Laura Collett gaat na de dressuur aan de leiding. Ze heeft 17,5 strafpunten. Kooremans heeft met Crossborder Radar Love 27 strafpunten. Boonzaaijer staat met Champ de Tailleur op 31,9 strafpunten en De Jong met Enjoy op 34,8.

In de landenwedstrijd nemen de Nederlandse ruiters na het eerste onderdeel de negende plaats in. Ze staan samen op 93,7 strafpunten. Groot-Brittannië gaat aan de leiding met 66,7 strafpunten voor Duitsland en Frankrijk.

Met de cross-country en een springparcours volgen nog twee onderdelen. De cross-country staat zondag op het programma. Na een tweede veterinaire keuring is op maandag het springparcours. Alle combinaties die dan nog in de strijd zijn, rijden in de ochtend een springparcours dat bepalend is voor de uitslag van de landenwedstrijd. De 25 hoogstgeplaatste combinaties uit het individuele klassement komen later op de dag nogmaals in de piste voor een tweede springproef om de individuele medailles te verdelen.