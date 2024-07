Wegman wel door naar halve finales olympische kanoslalom

VAIRES-SUR-MARNE (ANP) - Kanovaarster Martina Wegman heeft zich bij de Olympische Spelen van Parijs verzekerd van een plek in de halve finales op de slalom van de K1 (kajak). De 35-jarige Wegman ging na twee heats met de zestiende tijd door. De halve finales en de finale van het onderdeel op de wildwaterbaan van Vaires-sur-Marne zijn op zondag.

Wegman was er op de Olympische Spelen van Tokio ook bij en eindigde als zevende. Om het in Parijs beter te doen zal ze in de halve finales sneller moeten. De kanovaarster, die afkomstig is uit Schoorl maar voornamelijk in Nieuw-Zeeland woont, zette haar beste tijd van 98,00 seconden in de eerste heat neer. In de tweede heat was ze langzamer, mede door vier strafseconden. De Australische Jessica Fox, topfavoriete voor het goud, was in de heats de snelste met een tijd van 92,18 seconden.

Joris Otten kwam bij de mannen in actie in de C1 (kano). Hij haalde de halve finales niet.